O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, revelou esta quinta-feira que o internacional português Ricardo Quaresma sofreu um traumatismo no joelho direito e é baixa para a receção ao Boavista, da 21.ª jornada da I Liga, na sexta-feira (20h30).

Na conferência de antevisão ao encontro, Henriques reiterou que a equipa pretende terminar a I Liga nos lugares de acesso às competições europeias e que o reforço dessa intenção passa já por vencer os axadrezados.

«O Vitória quer estar nos lugares de acesso à Liga Europa. O Vitória não vai jogar para ficar no sétimo, no oitavo, no nono ou no décimo lugar. Esses lugares não nos interessam. Vai lutar para vencer todos os jogos e pelo melhor lugar possível, desde o primeiro ao último que dá acesso à Europa», expressou.

Henriques mostrou-se «tranquilo» quanto ao seu futuro em Guimarães, realçando a vontade e o caráter do plantel, para «corrigir as coisas menos boas» contra um adversário que vai exigir atenção a «todos os pormenores».

«Nunca pode pôr-se em causa o caráter dos meus jogadores. A responsabilidade é só nossa. Ninguém vai vencer por nós. Vai ser um jogo de grau de dificuldade igual a todos os outros. Neste campeonato atípico, qualquer jogo e qualquer equipa podem surpreender. Temos de estar atentos a todos os pormenores», frisou o técnico.

Na véspera de completar uma volta na I Liga pelo Vitória, uma vez que se estreou no Bessa, com uma vitória por 1-0, Henriques lançou um Boavista que tem um dos «melhores treinadores portugueses de sempre» e que é uma equipa distinta pelas «boas individualidades». Acrescentou, ainda, que os dois últimos resultados servem de alerta (empate com o FC Porto, 2-2; vitória sobre o Moreirense, 1-0).

«Os quatro pontos nos últimos dois jogos devem ser a nossa referência para este jogo. É uma equipa competitiva, com bons valores individuais, muito difícil de ultrapassar. Só um Vitória com a melhor competência poderá ultrapassar o Boavista», avisou.

O V. Guimarães-Boavista tem arbitragem de Fábio Veríssimo.