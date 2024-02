Declarações de Ruben de la Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«Foi um jogo equilibrado, onde podíamos ter conseguido o empate, mas cometemos um erro que lhes permitiu o golo. Esta situação, em termos de classificação, não é a mais fácil, nem a mais desejada, somos últimos, isso indica que não há ninguém atrás. Estamos em alto rendimento e todos têm de sentir o mesmo. Se isso acontecer o futebol poderá, em algum momento, devolver o que estamos a fazer. Temos de insistir novamente, tentamos chegar aos jogos preparados para o que possa acontecer. É por aí, não vou mudar».

[Quatro estreias] «A equipa está melhor, tem mais soluções. Penso isso. Quando há uma mudança deste tipo há alterações emocionais, que é o que pretendemos. O que é certo é que quando temos uma ideia temos de ter algo a que nos agarrar no processo para sair da situação em que estamos. Quando todos sabem claramente para onde temos de ir, não nos desviamos desta linha, permite chegar à felicidade e a um patamar superior. A ideia está claríssima, vamos continuar a trabalhar».