Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) sobre o Estoril:

«Estivemos algo precipitados na primeira parte, demorámos a perceber que o espaço estava fora, andámos muito no toque com demasiado espaço interior, onde o adversário tinha mais gente e queria o erro para sair em ataque rápido. Corremos porque quisemos, expusemo-nos a situações escusadas. Não tivemos tanta dinâmica como queríamos, mas fomos criando situações. Expusemo-nos com dois centrais amarelados, podia correr mal, mas ajustámos, chegámos ao golo com mérito e ao longo dos noventa minutos não têm mais nenhum lance para defesa, a não ser um remate cruzado. Depois andámos num espaço mais recuado do que gostamos, mas é fruto desta carga de jogos. Mesmo assim, fomos criando situações, faltou-nos ser mais agressivos, fizemos um jogo competente e rigoroso, a malta percebeu que não estávamos tão frescos na fase final, ficou compacta. Resultado justo».

[Chucho Ramirez] «Aqui são 27 jogadores principais, têm de trabalhar para jogar. Tem de estar toda a gente ligada, quem joga dá reposta, quem entra dá resposta. Têm de estar preparados para serre titulares, jogar dez minutos ou cinco minutos. Tem tudo de andar, dar ao sapato para jogar. Estamos numa carga de jogos grande, têm tido um compromisso enorme».

[Zrinjski Mostar] «Já disse no último jogo. Vou olhar a seguir a este jogo para o adversário de quarta-feira. Estive preocupado com o Estoril. Sei que será um jogo bastante difícil, são duas equipas que estão no play-off e que vão fazer de tudo para seguir em frente. São equipas difíceis, o ano passado o Zrinjski Mostar jogou com o Aston Vila, salvo erro, vai dar a vida para entrar na fase de grupos, mas deste lado também vamos dar a vida. Faço um apelo para os adeptos para que possam aparecer na quarta, porque são importantes».

[Carga de jogos] «Não treinamos, recuperamos. Sou um treinador de repetição, acho que a repetição nos leva a fazer melhor e não temos treinado, temos recuperado. Estamos a jogar de três em três dias. A equipa está numa fase de maturação. O grupo tem uma ligação muito própria, não só no campo como fora. A malta que entrou foi importante, o Manu serenou o jogo, isso deixa-me feliz, entram tranquilos, felizes. Estes jogos a ganhar, sem sofrer golos, cada vez vai ser mais difícil manter isso. Naquilo que é a base a equipa tem dado uma boa resposta. A mensagem está a entrar, estão a aceitar».