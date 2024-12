Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo expressivo (4-0) sobre o Gil Vicente:

«Acima de tudo um jogo bem conseguido, a malta esteve ligada noventa minutos, fomos avassaladores no jogo ofensivo, reativos na perda, a insistir no que tinha de se insistir. Incorporaram a estratégia e deu no que deu. A dedicação deles diária tem sido enorme, mandámos no jogo de início ao fim. É simples: grande jogo da equipa em todos os momentos. Feliz pelo que fizeram, cientes de que foram apenas três pontos».

[Intensidade após a viagem ao Cazaquistão] «Sou um treinador feliz, tenho dito sempre isso. Não éramos os piores quando não ganhámos e hoje não somos os melhores do mundo por vencer 4-0, foi um jogo à nossa imagem, do Vitória e do que os jogadores querem ser enquanto equipa: ambiciosos e competitivos. Custou no jogo dos Açores, chegámos ao fim com a sensação de que ficámos aquém do que podíamos ter dado. Hoje, antes do jogo, sabia que íamos fazer um bom jogo, basta olhar para o trabalho diário deles. Fomos muito competitivos, é importante quando quebrarmos um bocado, que acontece».

[Vitória após um jogo europeu] «Pensar que vamos levar com um Benfica muito motivado no sábado, com uma intensidade enorme. Uma equipa intensa, muito competitiva, se baixarmos os níveis vamos ter muitas dificuldades. Para mim não ciclos, há jogos, é o Benfica é o próximo. Pensamos apenas no próximo jogo. Todos têm tido oportunidades e todos têm correspondido. Temos de estar conscientes que podemos ser a mesma equipa com qualquer adversário».

[Horário que não permitiu uma casa melhor] «Infelizmente é o que é. Às vezes, de uma forma geral, a nível nacional estamos preocupados só com algumas coisas, com alguns clubes, e devíamos valorizar quem mais vai ao estádio. Acredito que se o jogo fosse a outra hora o estádio teria mais gente. Não é desta forma que valorizamos o futebol, deixo isso para quem manda no futebol português. Devem valorizar o nosso futebol».