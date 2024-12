O treinador do Vitória de Guimarães acredita que o Gil Vicente pode criar «muitos mais problemas» do que o adversário anterior, os cazaques do Astana. Os vimaranenses regressam ao campeonato após o duelo longínquo para a Liga Europa, na quinta-feira.

Um dos temas abordados na antevisão ao duelo da 12.ª jornada foi os 13 mil quilómetros de deslocação. Rui Borges mostrou-se confiante na recuperação dos seus jogadores.

«Que tenhamos a mesma qualidade de jogo, a mesma entrega, o mesmo rigor [do jogo com o Astana]. O Gil Vicente é muito mais intenso e competitivo na pressão, em comportamentos individuais e coletivos. É uma equipa que nos vai criar muitos mais problemas. Vamos defrontar uma boa equipa, com qualidade, mas queremos muito ganhar», começou por dizer.

«Tem jogadores bons individualmente, com boa qualidade técnica. É uma equipa muito boa. É certo que vem de três resultados negativos no campeonato, mas isso não vai mexer em nada com a dinâmica do Gil, uma equipa muito boa», acrescentou Rui Borges.

Rui Borges desdramatiza as dificuldades sentidas nos últimos jogos e refere que está em todas as frentes, menos na Taça da Liga.

«Estamos a seis pontos do quarto lugar e podemos ficar a três. Estamos nos 'oitavos' da Taça [de Portugal] e no 'top 8' da Liga Conferência. Só saímos da Taça da Liga. O pior jogo da época foi o do Santa Clara. A equipa estava cansada, não tanto a nível físico, mas a nível mental. Queremos dar uma imagem melhor em relação a esse jogo», afirmou.

Com o médio Tiago Silva ainda indisponível, fruto do segundo jogo de suspensão que se prepara para cumprir nas provas internas, a formação vimaranense vai poder contar de novo com o defesa Mikel Villanueva e o avançado Gustavo Silva, atletas que recuperaram das respetivas lesões.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da Liga portuguesa, com 18 pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º, com 10, em partida da 12.ª jornada, marcada para as 18h45 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.