Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por quatro bolas a uma. O técnico valoriza o caráter da equipa, quer na entrada em jogo, quer na reação na segunda metade.

Análise ao jogo

«Uma vitória, três pontos, que queríamos muito para os nossos adeptos que têm sido fantásticos. Jogo num estádio difícil, com um ambiente difícil, grande primeira parte, a simplificar, chegámos a vencer ao intervalo com toda a justiça, com a malta ligada. Na segunda parte, com uma infelicidade nossa, metemos o Vitória no jogo. Sabemos que, depois, aqui os adeptos metem a equipa noutro patamar. Após o 2-1 perdemos alguns passes, que causaram alguma intranquilidade. Mas, fomos melhorando, a equipa marcou e controlámos o jogo. O Vitória criou alguns problemas, com o Telmo a cruzar fechado. Penso que controlámos o jogo numa clara demonstração do que é ao caráter desta equipa e deste grupo. Demos mais uma demonstração de que somos um grande Sporting, hoje li que somos um Sporting diminuído, mas somos campeões, uma grande equipa.»

Novas dinâmicas

«É arranjar soluções, trabalha-las. As dinâmicas são as mesmas, os jogadores sim, dão coisas diferentes dentro das dinâmicas. Em termos defensivos ajustámos com uma dinâmica diferente, mas acima de tudo tivemos a equipa muito ligada no que tinham de fazer defensivamente e ofensivamente. A primeira parte foi muito boa, a equipa demonstrou a qualidade que tem vindo a evidenciar ao longo do campeonato. Feliz. Mesmo com as nossas baixas, que são algumas e importantes, a equipa deu uma reposta que é um grupo excecional, com uma ambição e ganhar enorme, confiam todos uns nos outros».

Destaques do jogo

«Equipa ligada com caráter e personalidade. Apesar de vir de uma derrota na Taça, o Vitória vinha a crescer na sua qualidade coletiva, uma equipa com muitos jovens. Sabemos que ia ser um jogo difícil, que a qualquer momento, os adeptos são diferentes e faz a equipa aumentar os seus níveis de energia e tínhamos de estar ligados de início a fim do jogo. Equipa totalmente ligada, queriam fazer muito um bom jogo».