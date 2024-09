Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) frente ao Famalicão:

«A primeira parte foi equilibrada, o Famalicão com mais bola, mas sem nos criar perigo. Estávamos um pouco mal posicionados em termos defensivos, a deixar espaço atrás dos médios, não é o que queremos, mas é difícil passar um mês todo a recuperar. Mais do que isso, temos de valorizar a atitude. Falhámos alguns passes algo precipitados, queríamos tomar decisões rápidas, no final da primeira parte começámos a acalmar o jogo. Na segunda parte entrámos melhor, tomámos conta do jogo, ajustámos alguns comportamentos e fomos, não tivemos pressões individuais à sorte, o que não pode acontecer. Melhorámos, o Famalicão podia ter causado perigo num lance de transição, tirando isso fomos controlando. O jogo foi ficando intenso, jogou-se menos, muita gritaria, importante os nossos adeptos com uma grande moldura humana. A malta tem uma atitude muito competitiva em termos de equipa, não fugimos do jogo perante uma boa equipa. Acho que foi uma Vitória merecida».

[Saída de Tiago Silva] «Foi gestão, estava no limite, é um verdadeiro líder, um capitão, sacrificou-se com alguma dor, sabe que é importante para a equipa. Estava no limite, achámos que era o momento de ele sair, a malta que entra tem o mesmo espírito. Não há palavras para descrever aquilo que é o grupo».

[Sentimento no golo] «Sentimento do golo foi de felicidade, por tudo o que estava a ser o jogo, intenso, apaixonante. Queria dedicar esta vitória aos adeptos que apareceram em grande massa. O momento foi de felicidade e de festejar com os jogadores, é raro, mas aconteceu».

[Paragem] «Ajuda, sem dúvida nenhuma. Não temos tido folgas, é recuperar. Longe da família, estágios, é difícil. Felizmente tem corrido bem, eles gostam de estar em casa, com a família, sabe bem agora ter alguma folga, nunca perdendo o foco. Temos uns dias para melhorar algumas coisas, vamos lembrando o que trabalhámos na pré-época para ficar mais fortes».

[Mercado] «Não estou minimamente preocupado. Feliz pela vitória, aproveitar agora a folga sem pensar que há jogo no fim de semana. A conversa e o diálogo com o presidente foi sempre em sintonia em tudo, tudo que o presidente fizer é para bem do Vitória e não muda nada. Se vender é porque o Vitória tem necessidade, estamos cá para arranjar soluções e não estou preocupado. Está tudo em sintonia, desde o presidente ao roupeiro».