O treinador do V. Guimarães, Rui Borges, fez a antevisão ao encontro frente ao Rio Ave e admitiu que, apesar da equipa ter uma ambição enorme neste momento, o mais difícil é alcançar consistência.

«A consistência é o mais difícil de alcançar no futebol. por mais jogos, mas é difícil porque do outro lado também estão boas equipas, com bons jogadores.Se queremos ser grandes, devemos almejar a ter essa consistência O nosso campeonato é competitivo, mas sei que a equipa está com uma ambição enorme, com uma energia positiva», disse o técnico de 51 anos.

Apesar do fantástico sucesso a nível europeu, o Vitória vem de duas derrotas e dois triunfos nos últimos quatro jogos do campeonato e, por isso, quer alcançar a consistência frente ao Rio Ave. Algo que não se avizinha ser tarefa fácil, uma vez que a equipa agora liderada por Petit ainda não foi derrotada na sua casa esta época. Ainda assim Rui Borges acredita que com competência e rigor vai ser possível sair de Vila do Conde com três pontos.

«Teremos um jogo de dificuldade grande. Temos de ser competitivos, intensos e tentar estar por cima do jogo, sabendo que, em alguns momentos, o adversário vai estar por cima. Temos de ser competentes e rigorosos. O grupo está bem ciente do campeonato que quer. Já perdemos alguns pontos que não merecíamos e outros que merecemos. Não queremos perder mais pontos. Temos de olhar para o Rio Ave com o respeito devido, mas isso não nos pode impedir de querer ganhar», vincou.

O encontro entre Rio Ave (10.º) e V. Guimarães (6.º) , a contar para a 14.ª jornada da Primeira Liga, está marcado para as 20h45h de segunda-feira, com arbitragem de António Nobre. Pode seguir a partida AO MINUTO no Maisfutebol.