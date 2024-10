Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao Boavista:

«Não tenho de dar explicações para nada, apenas a minha análise. É normal cairmos um puco na fase final, eles acabam por fazer dois golos de forma fortuita. Num canto a bola bate nos dedos no Manu quando antes tinha sofrido falta. O segundo é num lançamento, muita confusão e penálti. Culpa nossa que não finalizámos da melhor forma algumas situações, podíamos marca depois de estar 2-0, eles acreditaram até ao final, pusemo-nos a jeito, tão simples, quanto isso».

«Caímos fisicamente, é natural. Campo pesado, jogamos na quarta-feira, as substituições foram para isso, refrescar. A malta que entrou não esteve tão dinâmica quanto isso. O Boavista nos últimos quinze minutos foi bola na frente, primeiro duelo, segundo duelo, bolas paradas, um ou dois cantos. Sabíamos que era isso. Só nos podemos queixar de nós próprios, depois do 2-0 podíamos ter feito mais. Em dois lances fortuitos chegaram aos golos, se dissesse que nos empurraram, mas não. Foi bolas para o Bozeník, não conseguimos controlar. O primeiro foi bola nos dedos no Manu, o segundo ainda não vi imagens que diga que o Zé Carlos faz falta. Dois lances no ferrolho, só nos podemos queixar de nós e mais nada. O Boavista acaba por ser feliz».

[O que é preciso fazer melhor após a paragem?] «Fazer mais golos, estamos a falhar muito. Tivemos qualidade de jogo, fomos competitivos, não fugimos do jogo, fomos superiores na primeira parte, isso nem é assunto. Entrámos bem na segunda parte, podíamos ter feiro o 3-0. É manter o trabalho que tem sido feito até aqui e não por nada em causa. Estamos frustrados, faz parte, é sinal que queremos muito mais, mas é trabalhar da mesma forma e as coisas vão surgir.