Depois da eliminação da Taça da Liga frente aos rivais do Sporting de Braga, que motivou grande contestação vimaranense por conta da arbitragem, Rui Borges, treinador do V.Guimarães, quer virar por completo a atenção para o jogo frente ao Moreirense e «transformar a revolta em energia positiva».

«Tudo o que se passou no jogo com o Sp. Braga tem de servir de energia positiva. Que a revolta deles se transforme em energia positiva. Vamo-nos focar no que podemos controlar perante uma grande equipa. Devemos apenas estar focados em nós, no nosso processo, nos momentos individuais e coletivos, porque assim sairemos sempre vencedores».

Rui Borges, que orientou os cónegos na temporada passada, acredita que os seus jogadores podem interromper o ciclo negativo no campeonato frente ao Moreirense (quatro jogos sem vencer), mas destaca as dificuldades que o adversário pode criar.

«Espero as maiores dificuldades, porque tenho muito respeito pelo Moreirense. Estou aqui [como treinador do Vitória] graças à oportunidade que me deram lá. É uma equipa difícil, muito competitiva e muito bem organizada, com muita qualidade individual. Raramente perde o equilíbrio, em termos ofensivos e defensivos. É uma equipa muito coesa», detalhou.

Naquele que é o retorno ao estádio Afonso D. Henriques, depois de quatro jogos fora de casa, o treinador vimaranense realçou a importância dos adeptos na ajuda ao desempenho dentro das quatro linhas.

«Os nossos adeptos ajudam−nos. Nesta carga de jogos, são muito importantes. Têm passado uma energia muito boa e positiva. Queremos voltar às vitórias no campeonato e seguir o nosso caminho», frisou.»

O Vitória, que se encontra na sexta posição da tabela, recebe o Moreirense, que está logo abaixo, em sétimo lugar, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato. O encontro está marcado para as 18h00 de domingo, em Guimarães.