O Vitória de Guimarães leva cinco vitórias nos cinco jogos oficiais já disputados, com 11 golos marcados e nenhum sofrido. Ainda assim, Rui Borges alertou que, na próxima jornada da Liga, os vimaranenses vão defrontar um Estoril «magoado», devido à derrota na ronda inaugural.

«Temos de ser iguais a nós próprios. Cada vez a exigência de ganhar e de não sofrer golos vai ser maior. Vai ser cada vez mais difícil marcarmos golos e mantermos a baliza a zeros. Temos de nos manter tranquilos nos comportamentos. Queremos ganhar perante um adversário difícil, a querer dar outra imagem», disse o técnico na antevisão à partida.

«Estamos numa fase positiva. É normal que a equipa esteja numa fase de confiança, mas não pode ser confiança excessiva. Se isso acontecer, vamos “pagar caro”. Temos de ter leitura com e sem bola. Temos sido uma equipa muito inteligente e queremos fazer um bom jogo frente a uma equipa de qualidade, respeitando-a ao máximo», frisou.

Face ao calendário apertado, com cinco jogos até 1 de setembro, Rui Borges admitiu rotatividade na equipa titular. «Não sou apologista de mudar muito [o onze]. Tenho de olhar para muitas coisas, para a parte estratégica, para características individuais, minhas e do adversário. Hoje já fiz cinco equipas possíveis para o jogo com o Estoril Praia. Estou feliz por sentir os jogadores ligados. Eles querem jogar, seja cinco ou 90 minutos. Pode haver uma ou outra mudança [no domingo].»

O timoneiro dos vitorianos também admitiu que ter «mais ritmo competitivo» nesta fase da época pode ser vantajoso, mas reconheceu que alguns jogadores podem «não estar tão frescos com o passar dos jogos».

O V. Guimarães recebe o Estoril Praia, este domingo, às 18h00. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.