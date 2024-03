Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Foi um jogo idêntico ao da primeira volta, de equilíbrios. Ganharam de forma igual à que ganhámos, num lance de cruzamento. Tivemos uma personalidade muito grande, o Vitória tentou entrar forte, a criar desconforto, mas depois controlámos o jogo com bola, tivemos coragem para jogar desde a primeira etapa de construção, mas não fomos eficazes perante um Vitória que foi muito ativo, mais em ataque rápido em transição. Fomos superiores com bola, com qualidade, tivemos essa coragem, faltou a finalização; faz parte. Acaba por ser frustrante sair daqui sem pontos com uma exibição com tanta personalidade».

[Podia estar noutro patamar com André Luís?] «O André é passado, nem vou comentar. A equipa é esta e está a fazer um trabalho fantástico. Preocupava-me se não estivéssemos a criar oportunidades, mas estamos a ter. Não posso pedir mais à equipa, a equipa está top, teve coragem num bom estádio, com bom ambiente, de início ao fim do jogo. Os nossos avançados estão num processo de crescimento, o Moreirense foca-se nisso, no crescimento dos miúdos. O grupo tem sido fantástico e tem dado uma grande resposta, tenho um orgulho imenso naquilo que fomos capazes de fazer hoje».

[Kodisang regressa à titularidade] «Fez um bom jogo, dentro do que a equipa fez. Forçou o um para um, tem de perceber que passou o patamar, a exigência é maior, exige mais qualidade, mais crescimento, tem tentado. Dá gosto ver a minha equipa treinar, são competitivos, querem sempre ganhar, o que me deixa contente. Merecem ter sucesso, daí a minha frustração, eles merecem».