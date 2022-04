Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-1) frente ao V. Guimarães:

«Temos que marcar. Criámos muitas situações de chegada, fizemos uma grande primeira parte, pressionámos bem, o Vitória nunca esteve confortável, conseguimos parar todas os jogadores de qualidade do Vitória. Conseguimos parar ofensivamente o Vitória, que é outra equipa diferente do jogo da Taça. Precisávamos de ter marcado para a nossa equipa ter mais confiança e poder estar feliz no jogo. Estamos desiludidos, não pelo comportamento da equipa, não fomos inferiores frente a um grande adversário. Precisamos de pontos, a equipa está em crescendo na sua relação com a bola, está a jogar, está a divertir-se, está agressiva e com uma grande mentalidade, mas falta o golo. É um aspeto que tenho trabalhado muito, sou treinador, tenho de arranjar soluções, senão não estou aqui a fazer nada. Estamos juntos até ao final e vamos juntos até ao final. Não há ninguém que queria mais do que nós. Somos dedicados e temos competência. Vai ser difícil, mas vamos sair desta situação. Com alguma felicidade, que não temos tido, vamos conseguir bons resultados e sair desta situação».

[Adversários venceram e o Moreirense não caiu para último] «Todos os nossos adversários diretos venceram, tiveram bons resultados. Uma grande tristeza para nós, é a realidade, se calhar no próximo fim-de-semana podemos ter um grande resultado e os nossos adversários não. Não podemos é desperdiçar oportunidades atrás de oportunidades, qualquer dia não temos jogos nem pontos».

[Conversa com os adeptos no final] «Alguns se calhar deixam de comer para vir ao jogo. Vi pessoas a chorar, desesperadas, temos de os respeitar. Infelizmente não estamos com a felicidade que merecemos. Um treinador, como líder, e já me conhecem, não fujo à responsabilidade. Estarei sempre disponível para dar justificações a toda a hora, somos um só e estamos todos envolvidos no objetivo. Queremos todos o mesmo».