A saída de Tiago do comando técnico do Vitória de Guimarães é a primeira entre treinadores na edição 2020/2021 da I Liga, ao fim de três jornadas. Um acontecimento inevitável à luz do passado recente no futebol português ao longo da época. Contudo, tão ou mais cedo é cenário raro neste século: só por quatro vezes um treinador saiu antes da terceira ronda da I Liga.

Para ver saída mais prematura, ao nível do campeonato, é preciso recuar nove anos. O último caso foi, precisamente, no V. Guimarães: Manuel Machado saiu a 26 de agosto de 2011, após a primeira jornada. Contudo, se Tiago disputou três jogos oficiais da I Liga, Machado tinha feito outros cinco: a Supertaça e quatro na Liga Europa. Foi o apuramento falhado para a competição europeia que ditou a saída.

Hélio Sousa (2005/2006), Manuel Fernandes e Manuel Cajuda (ambos em 2004/2005) foram os outros técnicos no novo século que saíram com menos jornadas disputadas.

Foi a primeira vez ao fim de seis anos que se viu um treinador sair ao fim da terceira jornada. Igual situação aconteceu pela última vez com João de Deus, no Gil Vicente, em 2014/2015.

De notar, porém, que nem todas foram motivadas pelos resultados. Neste último caso, Tiago pediu a demissão. Em 2011, o Paços de Ferreira apostou em Luís Miguel para colmatar a saída forçada de Rui Vitória, que sucedeu a Machado em Guimarães.

Por falar em saídas precoces, desde 2000 que houve três que nem começaram a época oficial. Luigi Del Neri no FC Porto e Ulisses Morais no Estoril, ambos na época 2004/2005. Há um ano, no Sporting, Sinisa Mihajlovic durou nove dias no cargo.