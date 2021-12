O Santa Clara venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, nos Açores, num triunfo conquistado graças a uma grande exibição do conjunto insular no primeiro tempo. Com Lincoln em destaque, a estreia de Tiago Sousa à frente da equipa (mesmo de forma interina) não poderia ter corrido melhor.

À partida para o jogo, a tarefa não se adivinhava fácil para o Santa Clara. Os açorianos partiram para o jogo no meio de uma convulsão interna e apenas dois dias após o clube ter anunciado a saída de Nuno Campos do comando técnico.

Tudo isto numa altura em que a equipa precisa urgentemente de pontos para se afastar das últimas posições do campeonato. A formação açoriana foi então liderada por Tiago Sousa: o terceiro treinador da época, depois de Daniel Ramos e de Nuno Campos.

Mas, no filme do jogo, o Santa Clara começou disposto a dar um pontapé na crise. Logo aos 2 minutos, Rui Costa deu o primeiro aviso e rematou forte para uma defesa complicada de Varela. Pouco depois, aos 9 minutos, novo lance de perigo: João Afonso cabeceou após um canto e valeu uma enorme defesa de Varela a manter o empate.

O Santa Clara entrou melhor no jogo. Mais decidido, com mais bola, sem medo de assumir a iniciativa do encontro e com facilidade em penetrar no último terço do adversário. Aos 16 minutos, nova oportunidade de golo para o Santa. Ou melhor: novas oportunidades de golo. No plural. Primeiro, foi Jean Patric que rematou para uma grande defesa de Varela. O guardião ainda se levantou rápido do chão para defender a recarga de Cryzan.

O poderio açoriano não foi apenas um fôlego inicial inconsequente. Aos 20 minutos, mais uma oportunidade de golo. Cruzamento largo de Lincoln e Cryzan, na cara da baliza, atirou por cima. Com dificuldades em estabilizar no encontro, o Vitória de Guimarães não conseguia chegar ao último terço, nem manter a posse de bola.

Os lances perigosos do Santa Clara sucederam-se e acabavam quase todos no mesmo protagonista: Bruno Varela. À meia hora de jogo, nova investida açoriana, remate de Cryzan já na grande área e nova defesa do guardião vimaranense.

Mas tantas vezes o cântaro vai à fonte que acaba por quebrar. Aos 40 minutos, finalmente o golo. Assistência magistral de Lincoln para Rui Costa, que, com classe, recebeu, ultrapassou Varela e rematou para o fundo das redes contrárias. Estava feito o 1-0.

O único lance de perigo do Vitória no primeiro tempo surgiu aos 37 minutos, num remate de Rochinha que passou ao lado do poste direito de Marco. Ainda antes do intervalo, a equipa da casa teve novas oportunidades para ampliar a vantagem: aos 45+1 o remate de Rui Costa passou a rasar o poste esquerdo e um minuto depois Cryzan cabeceou a centímetros da baliza de Varela.

O Santa Clara foi para o intervalo a vencer por 1-0, num resultado que só pecava por escasso devido à grande exibição do conjunto açoriano, ao nível do melhor que já fez esta época.

Para a segunda parte, Pepa sacou da cartola o mágico Quaresma e o jogo ficou mais equilibrado. A posse de bola ficou repartida e o encontro passou a ser disputado na zona do meio-campo. O Santa Clara continuou mais confortável no encontro. Os açorianos não deixaram de atacar, mas passaram a ser mais cautelosos em relação à organização defensiva.

Com o passar dos minutos, o Vitória foi subindo no terreno e ganhou o duelo pela posse de bola. Os açorianos, mais pragmáticos, recuaram e taparam os caminhos da baliza, dificultando a missão do adversário.

Quando faltavam mais de 15 minutos para o final, Tiago Sousa meteu mais um central: ficava claro que o Santa Clara queria defender a vitória a todo o custo.

Até ao final do jogo, o Vitória de Guimarães instalou-se no meio-campo contrário e despejou várias bolas para a área açoriana. Apesar da vontade, a equipa vimaranense não teve discernimento para furar a muralha do Santa Clara.