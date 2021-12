Figura: Lincoln

Que jogão de Lincoln. Foi o rei do meio-campo e fez ‘gato sapato’ dos adversários. Com pormenores de classe e perfume nos pés, Lincoln fez uma séria de assistência para o golo, mas em apenas uma Rui Costa conseguiu corresponder à magia do médio brasileiro do Santa Clara. Quando quer, Lincoln mostra ser um dos grandes médios do nosso campeonato.

Momento: o golo de Rui Costa

Na primeira parte, o Santa Clara teve várias e várias oportunidades de golo - mas só uma foi concretizada. Aos 40 minutos, Rui Costa aproveitou o passe magistral de Lincoln e finalizou de forma exemplar. Um golo decisivo para todo o rumo do jogo. Um golo decisivo para tranquilizar a equipa açoriana que ganha assim um importante balão de oxigénio para contornar o momento conturbado que vive.

OUTROS DESTAQUES

Rui Costa

O autor do golo mostra ser daquela linha de avançados matreiros que não deslumbra ninguém, mas que não facilita quando importa. Hoje, a eficácia do avançado foi fundamental. Com o golo decisivo, Rui Costa dá uma vitória importantíssima ao Santa Clara.

Bruno Varela

Foi um dos homens do jogo. Na primeira parte, esteve em destaque e aguentou até à exaustão o nulo no marcador. Fez grandes defesas que colocaram os avançados açorianos em desespero.