O futebolista espanhol Abel Ruiz é a novidade nos 22 convocados do Sporting de Braga para a receção ao Vitória de Guimarães.

O avançado de 20 anos volta aos eleitos após lesão, sendo a primeira chamada do ex-Barcelona após o reatamento da I Liga. No sentido inverso, o filho de Wender, Yan Said, sai da lista em relação aos jogadores convocados para Famalicão.

Ruiz, que leva três jogos e um golo pelo Sp. Braga, jogou pela última vez a 1 de março, na vitória por 2-1 no Funchal, ante o Marítimo. Dia 6 do mesmo mês, foi convocado para a receção ao Portimonense, mas não foi utilizado.

Tormena, por lesão, continua de fora das opções.

O Sp. Braga-V. Guimarães joga-se a partir das 21 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.