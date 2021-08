Não houve vira minhoto no dérbi minhoto entre o Sp. Braga e o V. Guimarães. O duelo terminou empatado sem golos (0-0), um cenário que há muito não se via na pedreira. Foram 99 jornadas sempre com golos, quase seis anos sempre com golos. Foi precisamente isso que faltou ao dérbi: golos.

Um dérbi com intensidade, muita organização e diversos momentos táticos e desperdício. Muito desperdício de parte a parte. Reclama a si maior dose de infortúnio o Sp. Braga, que enviou duas bolas aos ferros da baliza vimaranense.

Lamenta-se também o V. Guimarães, que dispôs de situações claras de golo, mas por falta de capacidade na hora da finalização acabou por ficar a dever a si mesmo o abanar das redes adversárias. Ou seja, o jogo teve todos os condimentos, faltando a especiaria especial, a festa do golo.

Tático, com desperdício e uma bomba no ferro

Sabendo-se de antemão o significado deste encontro, as duas equipas apresentaram-se em campo cientes dessa mesma condição e, por isso, sobraram duelos táticos com cautelas redobradas. A organização foi a primazia de Sp. Braga e V. Guimarães, esperando-se que um rasgo individual fizesse a diferença.

Entrou a desperdiçar o V. Guimarães, com Estupinan a falhar o golo na cara de Matheus logo nos instantes iniciais, após um cruzamento de André Almeida. O desperdício foi, aliás, a forma como os comandados de Pepa recolheram ao balneário, com Quaresma a ser isolado por Rafa Soares. Um raide defensivo de Galeno desarmou o extremo do Vitória, evitando males maiores.

Pelo meio, pertenceu ao Sp. Braga o principal lance de destaque com André Horta a rematar com estrondo ao ferro. Disparo de primeira de fora da área, em vólei, com muita força, apenas a ser travado pela baliza à guarda de Trmal.

Assédio até ao fim e nova bola no ferro

Num dérbi que tem sido desnivelado nos últimos anos, com um histórico amplamente favorável aos arsenalistas, esse condão fez-se sentir na segunda metade. Foi mais acutilante o Sp. Braga, dominou territorialmente e provocou mais sobressaltos ao último reduto do V. Guimarães.

Reformulou a sua equipa Carlos Carvalhal, abdicando de um dos três centrais para dar mais propensão ofensiva ao seu conjunto. Viu-se sujeito a mais momentos aflitivos o Vitória, espreitando apenas lances de ataque em contragolpe ou em tentativas de saída rápida da pressão adversária. O assédio bracarense foi até ao limite. Mario González teve à sua mercê duas oportunidades soberanas. Numa delas voltou a ter pontaria a mais, atirando novamente ao ferro.

4 de outubro de 2015. A data de último embate a contar para o campeonato que não teve golos em Braga. Voltou a registar-se um nulo cinco anos e onze meses depois. Num dérbi que não teve vira, mas que merecia que as bancadas eclodissem.