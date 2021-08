A FIGURA: Borevkovic

Reforço do V. Guimarães, o central croata tem-se assumido como o patrão da defesa vimaranense e esta tarde foi peça-chave para manter o dérbi minhoto a zeros. Fez vários desarmes e jogou em antecipação, juntamente com Mumin. Não teve falhas a nível defensivo e mostrou-se sempre sereno com o esférico perante a pressão adversária.

O MOMENTO: a segunda à barra do Sp. Braga (90+2’)

Depois de no primeiro tempo ter enviado uma bola ao travessão, o Sp. Braga repetiu a dose na segunda metade, já nos descontos. Yan tirou o cruzamento na direita e, em grande preparação, González armou o remate e atirou ao ferro. Estava batido Trmal, o Sp. Braga ficou a escassos centímetros do golo.

OUTROS DESTAQUES

Handel

O jovem de 20 anos aproveitou a suspensão de Alfa Semedo para agarrar o lugar e demonstrou enorme personalidade. Num dérbi com uma enorme carga emocional, não acusou a pressão e demonstrou qualidade num setor nevrálgico do terreno de jogo.

André Horta

Não fez cerimónias na hora de rematar, sendo dos mais espevitados do Sp. Braga neste capítulo. Tirou tinta ao ferro da baliza de Trmal com um remate forte de fora da área ainda na primeira parte.

Rafa Soares

Regular no lado canhoto da defesa do V. Guimarães, o lateral esteve discreto nas suas funções, mas de quando em vez foi ao ataque de forma assertiva, criando perigo. Tirou vários cruzamentos potencialmente perigosos, que não tiveram sequência.

Abel Ruiz

Poucos dias depois de ter sido chamado à seleção espanhola, o atacante foi uma das novidades de Carvalhal no onze bracarenses. Esteve mexido no ataque e numa das vezes que escapou à marcação adversária obrigou Trmal a fazer uma defesa apertada.