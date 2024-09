A FIGURA: Nelson Oliveira

Em duelo direto com dois centrais fortes fisicamente, o ponta de lança trabalhou muito nas lutas corpo a corpo. Demonstrou uma capacidade enorme de luta, resiliência e qualidade quando pôs a bola no chão. Atirou uma bola ao ferro logo nos primeiros segundos de jogo e fabricou o golo inaugural do encontro, ao fugir pela direita para servir João Mendes. Está num grande momento de forma.

O MOMENTO: expulsão de Arrey-Mbi (56’)

O Sp. Braga tinha acabado de sofrer golo, estava instável e o central perdeu a cabeça. Literalmente. Num lance dividido com Nelson Oliveira, em que o avançado fez falta, agrediu o jogador do Vitória com uma cabeçada, deixando os bracarenses com menos uma unidade numa fase em que Carvalhal ensaiava três substituições.



OUTROS DESTAQUES

Handel

O motor do Vitória. Fez um jogo quase perfeito, ocupou espaços, deu segurança à equipa e com bola soube ler o jogo, virar-se para o jogo e fazer o conjunto de Rui Borges ter critério.

Zalazar

Esteve em dúvida para o jogo, recuperou e foi lançado por Carvalhal. Percebe-se a razão. O uruguaio consegui ter bola, romper a ganhar metros. Nem sempre esteve bem na tomada de decisão.

João Mendes

Na deslocação do ano passado à pedreira apontou o golo da temporada. Substituto de Mangas no onze, evidenciou os seus dotes e abriu o ativo num golo simples em que se limitou a encostar.

Borevkovic

Sempre seguro e imperial, não precisou do físico para se impor. Bem posicionado e sereno, percorreu os espaços certos e secou por completo as intenções adversárias.