Num dérbi minhoto jogado a horas pouco próprias e sem o calor que normalmente incendeia estes jogos, o Sp. Braga superiorizou-se ao V. Guimarães (3-0) e reassumiu o segundo posto da tabela classificativa. Piazon, Ruiz e Sporar apontaram os golos de uma exibição matreira dos guerreiros.

O V. Guimarães teve praticamente o dobro da posse de bola, teve mais ataques, mas esse foi o mote para o Sp. Braga expor as fragilidades ofensivas do rival e aproveitar, ao mesmo tempo, os erros posicionais defensivos do adversário. Marcou três golos o conjunto bracarense, viu mais dois ser anulados perante um deserto de ideias do Vitória.

Triunfo matreiro e inteiramente justo do Sp. Braga, quarta jornada a vencer de uma equipa que não perde há oito jogos no principal escalão do futebol português. Resultou em pleno a estratégia bracarense, atraiu o adversário ao erro e foi letal.

Pressa para fazer a diferença

Fazendo jus à tradição recente, o Sp. Braga entrou no dérbi praticamente vencer. Piazon marcou logo aos cinco minutos na sequência de um lançamento de linha lateral em que o Vitória estava completamente desposicionado e desconcentrado. Valeu a matreirice bracarense para colocar a equipa de Carvalhal a vencer.

Tranquilo no jogo, o Sp. Braga dominou por completo as incidências. Convidou o Vitória a ter mais bola, uma posse de bola sofrível e sem argumentos para causar calafrios, para depois se lançar em ataques rápidos, práticos e, sobretudo, eficazes.

Mesmo tendo o dobro da posse de bola o V. Guimarães não enquadrou nenhum remate com a baliza na primeira metade, conseguindo apenas um livre à trave já nos descontos. Pragmático, após ver um golo anulado por fora de jogo na sequência de um canto, o Sp. Braga aumentou a vantagem com um grande golo de Abel Ruiz. Jogada individual a aproveitar a passividade da defesa vimaranense para desnivelar o marcador.

Sporar estreia-se a marcar após o desperdício

Apareceu melhor na segunda metade o Vitória. O figurino não mudou muito, o que esteve diferente foi a capacidade de criar perigo por parte dos vimaranenses, que no reatar do segundo tempo colocou em sentido o último reduto bracarense. Em catadupa, em poucos minutos, o Vitória criou duas situações claras para marcar. Pelo meio Abel Ruiz viu ser-lhe anulado mais um golo por fora de jogo.

Vários cantos conquistados pelos vimaranenses, muitas aproximações, mas a realidade é que para lá da boa entrada, com os tais lances de maior perigo, a supremacia voltou a ser muito consentida. Cenário que deixou evidente a falta de argumentos ofensivos deste Vitória, esta noite órfão do lesionado Estupiñán.

Não marcou o V. Guimarães e, fruto disso mesmo, não teve capacidade para entrar no jogo. Alheio a isso, o Sp. Braga chegou ao terceiro já na reta final do encontro em mais um lance a aproveitar as costas da defesa vimaranenses. Lançado por João Novais, o esloveno Sporar estreou-se a marcar com a camisola arsenalista, fechando a contagem. Três bolas a zero para os guerreiros, que continuam agarrados ao segundo lugar.