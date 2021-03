FIGURA: Abel Ruiz

Serve Piazon para o primeiro golo arsenalista e assina o segundo. Aproveitou a saída de Paulinho para conquistar o seu espaço, estando inspirado nos últimos jogos e com a pontaria afinada. Momento sublime no seu golo, a aproveitar a falta de agressividade adversária para executar um bom gesto técnico. O jovem espanhol de 21 anos marcou pelo terceiro jogo consecutivo. Já leva onze golos esta época.

MOMENTO: segundo golo bracarense (40’)

A cinco minutos do intervalo Abel Ruiz fez o segundo dos arsenalistas e deu um passo de gigante para o triunfo. Serpenteou por entre a defesa macia do V. Guimarães e, apenas com Varela pela frente, fuzilou autenticamente o guarda-redes adversário. Boa movimentação, culminada com um grande remate.

OUTROS DESTAQUES

Rochinha

Foi dos poucos do V. Guimarães que ousou encarar os adversários, partindo para cima sem receio. Esteve num dos melhores lances da equipa de João Henriques, ao fugir a Esgaio pela linha de fundo. Ganhou vários duelos ao lateral.

Piazon

Marcou no Dragão e voltou a fazer o gosto ao pé no encerramento da 22.ª jornada da Liga. Enquadrou-se bem com a baliza para o remate certeiro numa exibição tranquila e sem falhas no setor intermediário.

André André

Percorreu o campo todo, lutou muito e esteve muito envolvido no jogo do V. Guimarães, quer incorporando a manobra ofensiva quer a ocupar espaços no meio campo na tentativa de garantir equilíbrio à equipa.

Al Musrati

Continua um pêndulo no meio campo do Sp. Braga, muitas vezes invisível, mas importantíssimo. É raro falhar uma ação, destaca-se no capítulo do passe com os dois pés e aparece quase sempre no sítio certo a controlar as operações.