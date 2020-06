Mattheus Oliveira faz parte da lista de convocados do Sporting para o jogo em Guimarães (21h15), sabe o Maisfutebol. Esta é a primeira convocatória do médio de 25 anos para jogos oficiais nesta temporada.



Rúben Amorim está muito satisfeito com o comportamento e a qualidade demonstrados por Mattheus em contexto de treino e decidiu recuperar um atleta que nunca entrou nas escolhas de Marcel Keizer e Jorge Silas.



Mattheus foi contratado ao Estoril-Praia em 2017 e tem mais dois anos de ligação ao Sporting. Depois de fazer meia temporada com Jorge Jesus, o esquerdino foi cedido durante um ano e meio ao Vitória de Guimarães, sendo sempre um elemento de grande importância: 41 jogos/4 golos.



Como o nosso jornal explicou em janeiro, o Sporting tentou emprestar Mattheus no passado verão, mas as opções apresentadas não foram de encontro aos interesses desportivos do atleta. Mattheus acabou por ser integrado no plantel e é agora recompensado pelo comportamento exemplar, aproveitando também a lesão de Wendel.



O regresso dá-se, curiosamente, num estádio que lhe é particularmente querido.