O cartaz era bom, prometia bom espetáculo e cumpriu.

E quando assim é, a malta nem se chateia muito de ver um argumento já visto, revisto e repetido.

Sim, com o protagonista habitual e com um desfecho que não surpreende por aí além.

Nesta nova ‘fita’, o Sporting venceu o Vitória por 1-0, somou o quinto triunfo consecutivo no campeonato – sexto em todas as competições – e igualou o FC Porto na liderança da Liga, ultrapassando o Benfica que empatou no Estoril.

O que se manteve foi a vitória por apenas um golo de diferença, o que aconteceu nos cinco triunfos consecutivos.

Igual também foi o protagonista: Sebástian ‘el matador’ Coates. E a forma como o triunfo foi conseguido, num canto desviado ao primeiro poste – desta feita por Paulinho – e concluído no coração da área pelo capitão leonino. Será que lhe podemos começar a chamar ‘cantinho à Coates’

O central/avançado dos leões voltou a vestir a pele de herói num jogo em que o Sporting dominou durante a maior parte do tempo, apesar da boa réplica do Vitória.

A equipa de Pepa foi atrevida como o técnico avisara, mas depois de sofrer, deixou-se enlear na fita do Sporting e teve muito mais dificuldade em ameaçar a baliza de Adán.

Mérito, claro, do campeão nacional. Está adulta a equipa de Amorim. Gosta de controlar com posse de bola, mas não se incomoda muito se tiver de trabalhar sem ela.

Isso aconteceu sobretudo na última meia-hora, quando o Vitória se instalou mais no meio-campo ofensivo, mas sem conseguir desmontar a linha defensiva do Sporting, que passou a jogar e ameaçar em contra-ataque.

As ameaças, porém, não se concretizaram. E talvez fosse injusta uma derrota mais pesada para o Vitória.

Além de que estragaria um argumento que tão bom resultado tem dado.

O Sporting sai de um jogo que se esperava e confirmou difícil na liderança partilhada do campeonato.

E nenhum adepto dos leões ficará muito chateado se o filme se continuar a repetir. Nem se importarão com spoilers.