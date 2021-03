A FIGURA: Gonçalo Inácio

Ao 17.º jogo na época, a estreia a marcar para o central de 19 anos formado em Alcochete. Quando a equipa mais precisava de segurança, ele disse presente. Manteve a titularidade, mas em vez de surgir à direita do trio de centrais, assumiu a responsabilidade do lugar de Coates, o capitão ausente. Mas não foi apenas no posicionamento. Foi também na busca da profundidade para os avançados e até… no golo. Depois de terem nascido dos pés de Inácio as duas melhores jogadas dos leões – com lançamentos para Pedro Gonçalves e Porro -, foi da cabeça do central que nasceu a vantagem.

O MOMENTO: o grito que ecoou primeiro no banco (42m)

Aos 26m, o Sporting festejou efusivamente um golo que seria anulado pelo VAR. Aos 42m, foi normal que todos desconfiassem do golo de Inácio, até porque ele foi anulado de imediato. Mas o VAR reverteu a situação, algo que os jogadores no banco perceberam primeiro que ia acontecer, juntando-se todos junto à linha lateral. Depois sim, festejou quem estava dentro do campo. E o sorriso de Inácio – amarelo por lhe terem roubado o primeiro golo na equipa principal –pôde surgir em todo o esplendor.

OUTROS DESTAQUES

Daniel Bragança

A culpa afinal é dele. Amorim tinha assumido antes do jogo com o Vitória que os culpados por Bragança não jogar mais vezes eram os ‘concorrentes’ pelo lugar. E na oportunidade como titular na Liga, o jovem médio mostrou que ele é que é verdadeiro culpado… de tantas vezes se perguntar porque não joga mais. Porque a qualidade é muita. Mais do que jogar sempre de cabeça levantada, o médio de 21 anos sabe sempre o que vai fazer quando toca na bola. Porque antes de a receber, já analisou tudo à sua volta. E isso faz o jogo parecer simples no pé esquerdo dele. Ofereceu sempre as soluções menos esperadas pelos adversários: recuou para pegar na bola, jogou entre linhas e simplificou o jogo. 72 minutos de muito boa amostra.

Pedro Gonçalves

O melhor marcador do campeonato voltou a ser o jogador mais perigoso em termos ofensivos. Na primeira ameaça fez um remate fraco para as mãos de Varela; na segunda rematou com estrondo à trave; e na terceira assistiu Tiago Tomás de forma primorosa, num lance que seria anulado devido a uma irregularidade no início da jogada.

Dário Essugo

Que semana para o menino! No início da semana, o jovem médio de apenas 16 anos foi chamado por Amorim aos treinos da equipa principal. Dias depois, soube-se que tinha assinado o primeiro contrato profissional. Foi convocado e estreou-se em Alvalade pelo Sporting, entrando para os últimos cinco minutos. Uma roda-viva que ajuda bem a explicar as lágrimas que soltou mal soou o apito final.

Edwards

O génio inglês mostrou-se pouco em Alvalade. Muito menos do que já lhe viu, sobretudo na época passada. Ainda assim, foi o principal foco de perigo do Vitória. Pena que tenha aparecido tão pouco no jogo.

Rochinha

Juntamente com Edwards, foi o único que tentou agitar o jogo ofensivo vimaranense. Criou algumas dificuldades à defesa do Sporting, mas tal como ao inglês, faltou consistência.