A FIGURA: Coates

Um, dois, três quatro. Nos últimos três jogos que fez, o central uruguaio marcou quatro golos. Um defesa, sim. Mas um cabeceador letal, com um sentido de oportunidade difícil de igualar. Difícil é perceber como continua a surgir tantas vezes solto em posição de finalizar bolas paradas. Mérito do ‘laboratório’ dos leões, claro, mas não pode ser por falta de aviso para os adversários. Coates continua a mostrar que é o melhor amigo dos golos para os lados de Alvalade.

O MOMENTO: Coates nem deixou as cadeiras aquecer após a festa adiada (31)

Alvalade acabara de festejar um golo anulado por fora de jogo, mas ainda os adeptos não se tinham sentado de novo nas cadeiras e já saltavam de novo. Mais de 20 mil a saltar junto do capitão e a marcar o golo que valeria o triunfo e a liderança partilhada do campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Sarabia

Percebe-se bem porque o espanhol não sai do onze de Amorim apesar de ter sido o último jogador a chegar, mesmo no fecho do mercado de transferências. A qualidade do pé esquerdo já era conhecida dos mais atentos, mas a forma como Sarabia já está conectado com a equipa faz deste Sporting sempre mais perigoso. Esteve nos dois golos anulados na primeira parte – assistiu Pote e marcou ele -, e pelo meio ainda bateu o canto que Paulinho desviou para o golo de Coates.

Matheus Reis

O brasileiro parece ter agarrado um lugar no onze de Amorim. Nos últimos quatro jogos, seja a central, seja a lateral-esquerdo, o ex-Rio Ave só não foi titular na Taça da Liga. Diante do Vitória, voltou a jogar na ala e entendeu-se muito bem com Sarabia, envolvendo-se várias vezes na manobra ofensiva.

Paulinho

Voltou a não marcar. Voltou a desperdiçar um lance que parecia condenado a ser golo. Mas voltou a sair debaixo de ovação de Alvalade que lhe reconhece o esforço que faz pela equipa. E que lhe agradeceu pela assistência para o golo de Coates.

Tomás Handel

O médio internacional sub-21 português do Vitória foi um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio da posse de bola no jogo. Clarividente a descobrir os melhores espaços para a equipa sair a jogar, descomplicou sempre a saída de bola vitoriana contribuiu decisivamente para encostar os leões mais atrás.

Quaresma

A entrada do internacional português agitou Alvalade, que não esquece as juras de amor que o jogador formado nos leões tem feito… ao FC Porto. O campeão europeu mexeu também com o jogo, mas não tanto como com os ânimos nas bancadas.