O treinador do Vitória de Guimarães, Tiago, afirmou esta quinta-feira que a equipa minhota precisa de concretizar as situações de golo que tem criado nos encontros para alcançar a primeira vitória na I Liga, após a derrota ante o Belenenses (0-1) e o empate com o Rio Ave (0-0), nas duas rondas iniciais.

«O que falta é marcar golos. Melhorámos do primeiro para o segundo jogo, criámos muito mais situações de golo e de finalização, mas não se pode ganhar sem marcar golos. É preciso jogar bem, porque se jogarmos bem, estamos mais perto de marcar. Temos de continuar o que temos feito, se possível marcar golos para conseguirmos a primeira vitória», vincou.

O Paços de Ferreira é o adversário dos vimaranenses na terceira jornada da I Liga, e o antigo internacional português alertou para as dificuldades que os castores podem causar.

«O Paços de Ferreira é uma equipa supercompetente. Consegue estar à espera, consegue pressionar alto e é sempre uma equipa muito organizada. Jogamos em casa, queremos ganhar, queremos dominar o jogo e queremos ter bola, porque quanto mais controlamos o jogo com bola, mais perto estamos de ganhar, sabendo que do outro lado vem uma equipa para conseguir pontos», reconheceu Tiago.

O técnico do Vitória de Guimarães diz que «não tinha expetativas» para o início da temporada, pois «a equipa é nova e é difícil saber como é que iria responder». Contudo, está confiante de que o grupo vai melhorar e «ter cada vez mais dinâmicas de conjunto».

A imprensa inglesa tem associado Marcus Edwards ao Leeds United, da Premier League, e Tiago assumiu que «tudo pode acontecer tanto a nível de saídas como de entradas» nos minhotos.

«Também li a notícia, mas não faço ideia. Tudo pode acontecer até ao último dia do fecho do mercado. Estarei preparado, caso saia ou entre alguém, para dar o melhor de mim para que a equipa tenha rendimento», acrescentou.

O Vitória de Guimarães recebe o Paços de Ferreira, esta sexta-feira, a partir das 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques.