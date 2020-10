Declarações de Tiago Mendes, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Paços de Ferreira:

«Na verdade o futebol é isto. Dos três jogos este foi o que mais nos custou e ganhámos. Estou contente porque era uma vitória que procurávamos e vai dar confiança à equipa, mas nem tudo foi perfeito. Acima de tudo estou contente porque vencemos».

[Bruno Varela] «Hoje mais uma grande exibição do Bruno. Tem dado segurança à equipa, toda a equipa tem trabalhado muito bem. Fizemos seis jogos até agora e sofremos um golo de bola parada, nem sei com que parte do corpo é que o jogador do Belenenses rematou. Está bem, é um jogador em quem podemos confiar e queremos que continue assim»

[Troca de Pepelu por Janvier] «Faltava-nos ter mais bola, criar mais jogo a partir de trás. Eram os centrais a pegar no jogo a partir de trás. Não gosto de ter tirado um jogador por volta da meia hora de jogo, mas senti que a equipa precisava de um médio que pegasse no jogo, girasse e fizesse a equipa jogar para a frente».

[Melhor a pontuação que as exibições?] «Não sei onde quer chegar. Sinceramente, estou contente, tanto com o Belenenses como em Vila do Conde fomos uma equipa que esteve por cima dos jogos. A equipa está a crescer, não está a sofrer jogos, está a criar químicas; ganhar em casa é importante, temos de crescer e crescer em cima de vitórias é mais fácil».

[Paragem] «São duas semanas boas para nós, vamos ganhar tempo, dá confiança e tranquilidade para trabalhar».

[Edwards] «A primeira vez que saiu estava lesionado. Hoje ainda bem que entrou o Rochinha, porque fez a diferença. Só ele pode dizer o que lhe vai na cabeça. Sinto-o bem, trabalha bem, espero que possa atingir a forma rapidamente para ajudar a equipa a conseguir melhores resultados».