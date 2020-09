Declarações de Tiago Mendes, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota frente ao Belenenses (0-1) no seu jogo de estreia:

«Custou-nos entrar no jogo. Acho que nos primeiros quinze minutos não encontrávamos a maneira de pressionar o Belenenses. A partir daí fomos competentes, tivemos o jogo controlado e até criámos ocasiões mas não fomos eficazes. Na segunda parte sofremos um golo de bola parada, o que trouxe ansiedade à equipa. Continuamos a tentar mas não fomos eficazes».

[Falta muito trabalho para cimentar os processos da equipa] «Isto é um processo, uma equipa jovem, chegaram jogadores novos, não é de um dia para o outro que as coisas se fazem. Hoje o Belenenses jogou com uma linha de cinco a defender e mais dois à frente. Faltou ser eficaz. Temos de ser eficazes e crescer nos pequenos detalhes porque é nos pequenos detalhes que se faz a diferença».

[Saída de Marcus Edwards] «O Edwards teve uma entorse, estava com um problema e decidi por bem tira-lo porque vi que estava a coxear».

[Exibição do Quaresma] «O Quaresma é aquilo que conhecemos, entrou bem, pediu bola, quis e tirou muitos cruzamentos. Demonstrou que está aí para ajudar».

[Sensação depois de uma estreia menos feliz] «É trabalhar. Sabíamos que o caminho não ia ser fácil. Temos mais uma semana pela frente para trabalhar, queríamos que o próximo jogo fosse já daqui a três dias, mas ainda falta muito tempo. Oxalá os jogadores continuem a acreditar no processo que estamos a construir».