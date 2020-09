Tiago vai realizar o primeiro jogo como técnico principal na Liga frente ao Belenenses, esta sexta-feira. O antigo jogador admitiu que o jogo será marcante e sublinhou o desejo de vencer no arranque do campeonato.



«Estou tranquilo, com vontade de começar, com vontade de realizar um jogo a valer pontos. Para mim, não há jogos-treino e cada jogo é para ganhar. Sem dúvida que me vai marcar, porque é o primeiro jogo como treinador principal, mas tive a sorte de, como jogador, ter vivido muitos jogos», referiu, em conferência de imprensa, em alusão aos mais de 600 jogos disputados como profissional.



Embora tenha assistido a alguns jogos de preparação da equipa de Petit, o técnico dos vimaranenses confessou conhecer «muito pouco» sobre o rival.

Nesta janela de mercado, o Vitória de Guimarães contratou Ricardo Quaresma. Esse foi um dos temas de conversa entre Tiago e os jornalistas com o técnico a elogiar o internacional português.

«Tem sido bom tê-lo todos os dias a treinar e a mostrar toda a sua vontade de vencer. Estou contente por o ter aqui. Foi um colega na seleção, mas esteve dois meses sem treinar e não é fácil ganhar ritmo. Vamos ver se estará na convocatória», disse.

Apesar da «qualidade» ser o fator que mais valoriza, Tiago afirmou ainda que jogadores mais experientes, como Quaresma, Sílvio e André André, os únicos com mais de 30 anos no plantel, podem contribuir para a aprendizagem dos mais jovens, sendo «referências».

O Vitória de Guimarães estreia-se na edição 2020/21 da Liga com a receção ao Belenenses SAD, agendada para as 21h15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.