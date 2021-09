Tiago Silva, jogador do Vitória, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 3-1 frente ao Benfica, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Cometemos alguns erros que não podemos cometer. Estes erros pagam-se caro ainda para mais contra uma equipa como o Benfica. Nós pagámos caro esses erros. Tivemos de ir atrás do resultado. Na segunda parte fomos uma equipa mais à nossa imagem e o Benfica marcou numa transição quando estávamos desequilibrados. Houve algum demérito nosso e mérito do Benfica, mas sexta-feira há outro jogo.»



Finalização? O principal problema da equipa tem sido a falta de eficácia. Criámos, jogámos bom futebol, mas falta meter a bola lá dentro. O futebol vive de golos e neste momento não estamos a fazer golos. Se calhar não merecíamos ter os pontos que as pessoas acham que merecíamos ter. Internamente temos noção que somos uma equipa com muita qualidade, que coloca problemas aos adversários. Não é fácil criar as oportunidades que criámos ao Benfica, merecíamos outra coisa, mas o futebol é feito de golos.»