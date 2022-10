Ibrahima Bamba e Tiago Silva, do Vitória de Guimarães, na flash interview à Sport tv, após o empate (0-0) com o Benfica, no D. Afonso Henriques:

Ibrahima Bamba

«[Prémio de homem do jogo] É fruto de muito trabalho, agradeço aos adeptos por tudo o que fizeram por nós e obrigado a todos os colegas de equipa.

[Nova função a defesa-central] Muito trabalho. Se trabalhares todos os dias consegues.»

Tiago Silva

«[Plano de jogo foi quase perfeito?] Diria que foi perfeito. Fizemos aquilo a que nos propusemos. Saímos daqui com sentimento de injustiça, porque poderíamos ter levado um resultado diferente. Jogámos contra uma das melhores equipas - se não a melhor em Portugal - e provamos que com esta entrega podemos fazer coisas boas.

[Qual era a estratégia para o jogo?] O Benfica mete muita gente por dentro e, basicamente, era fechar o jogo interior do Benfica, porque têm o Rafa, o Neres, o João Mário… muita qualidade por dentro. Fizemo-lo na perfeição. Depois, saímos muito bem em transição, mas faltou fazer o golo.

[Falta repetir estas exibições mais vezes?] É justo dizer-se isso, porque já fizemos jogos que não foram à nossa imagem. Hoje, foi um dos jogos em que a equipa esteve melhor e vai ser para continuar.»