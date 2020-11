Figura: Bruno Duarte

Tentou, tentou e conseguiu. Depois de alguns avisos, Bruno Duarte conseguiu fazer o gosto ao pé e fez o 0-2 a favor dos forasteiros. O golo apontado pelo avançado vitoriano acabou por matar o jogo, acabando com todas as dúvidas que podiam haver quanto a um possível empate.

Momento do jogo: Grande penalidade convertida por André André, 58m

Numa altura em que o Tondela se encontrava na mó de cima do encontro, o Vitória beneficiou de uma grande penalidade que acabou por ser convertida com sucesso por André André, e que acabou também por dar outro ânimo ao conjunto vitoriano

Outros destaques:

Rafael Barbosa

Foi o autor de alguns dos lances de maior perigo do Tondela. Através de várias arrancadas pelo flanco e também de alguns remates de meia distância, foi colocando Bruno Varela em sentido

Enzo Martínez

Acabou por ser o grande pilar da defesa do Tondela. Apesar da derrota, acabou por ter uma exibição convincente, a demonstrar que vai lutar por um lugar no setor mais recuado do Tondela.

Edwards

Muito interventivo na frente de ataque do Vitória de Guimarães. O extremo acabou por conseguir fazer boas arrancadas e acabou por levar perigo por várias vezes à baliza de Joel Sousa. Depois de uma bela tabela com André Almeida, Edwards sofreu a falta que eu origem ao penálti do 1-0.

Bruno Varela

Poucas vezes chamado a intervir, o guardião do Vitória acabou por se mostrar atento e seguro na baliza.