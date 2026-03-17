O V. Guimarães surgiu, a partir de segunda-feira, na lista da FIFA para clubes banidos em janelas de transferências devido a irregularidades financeiras. Não é especificado um número de janelas em que o clube cumpre suspensão - é dito apenas que o castigo manter-se-á «até ser levantado».

Ao Maisfutebol, fonte oficial do clube da Liga portuguesa rejeita que a entidade tenha alguma dívida ou em relação a transferências de jogadores. Porém, admite que esta suspensão acontece por causa de uma «questão burocrática pendente», prometendo que o clube sairá da lista negra «rapidamente».

Em causa está uma transferência de um jogador acordada com um clube sérvio, sendo necessária a apresentação de um comprovativo.

Nesta temporada, o V. Guimarães fez dois negócios com clubes desse país. Matija Mitrovic chegou do Pancevo no verão e Ojike Opara foi contratado ao Novi Pazar em janeiro.