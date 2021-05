O Vitória de Guimarães renovou contrato com André Amaro, informou o clube no seu site oficial.



O defesa fica assim ligado ao emblema da cidade Berço até 2025 e vê a cláusula de rescisão ser aumentada em 20 milhões de euros: de 30 para 50.



Com 18 anos, Amaro estreou-se esta temporada pela equipa principal do Vitória frente ao Sporting, em Alvalade. O defesa, produto da formação do clube, continuou a ser utilizado mesmo com a saída de Joao Henriques e com a entrada de Bino.