António Miguel Cardoso tomou posse, nesta quinta-feira, como novo presidente do Vitória de Guimarães.

«Quando me candidatei pela primeira vez [em 2019], estava certo do que queria fazer. Agora também estou. Quero deixar o clube melhor do que encontrei. É uma máxima na minha vida pessoal e profissional», disse o novo líder vitoriano no discurso, citado pela agência Lusa.

Na cerimónia, realizada no Teatro Jordão, marcou presença o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, assim como a diretora executiva de competição da Liga, Helena Pires.

O antecessor, Miguel Pinto Lisboa, também discursou, e prometeu ser «cooperativo e atento».

«Mais do que recato público, adotarei uma postura de responsabilidade, esperando que o trabalho produza frutos», referiu.

«Acredito que os órgãos sociais partilhem da nossa proclamação num Vitória uno e indivisível, sem fações, livre dos tradicionais grupos de influência que minam a sua credibilidade e em nada contribuem para a afirmação do Vitória no espaço nacional e europeu», acrescentou.

António Miguel Cardoso foi eleito com 62,5 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Miguel Pinto Lisboa (18,7 por cento) e Alex Costa (17,5 por cento).

Os novos órgãos sociais do Vitória de Guimarães contam com António Miguel Cardoso na presidência da direção, com Nuno Soares Leite, Armando Guimarães, Pedro Meireles e Diogo Leite Ribeiro a vice-presidentes, com Belmiro Pinto dos Santos na presidência da mesa da assembleia-geral, Ricardo Lobo à frente do conselho fiscal e João Henrique Faria na liderança do conselho de jurisdição.