O Vitória de Guimarães anunciou nesta terça-feira a contratação de David Vieira, jovem internacional português formado no FC Porto. O médio de 17 anos assina por três épocas com o clube minhoto e fica com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.



Presença regular nas seleções jovens de Portugal, David Vieira trocou o Arcozelo pelo FC Porto na temporada 2013/14. Na época passada, jogou pela equipa de sub-17 dos dragões.



O reforço do Vitória vai ser integrado nos sub-19 minhotos, sob a orientação técnica de Rui Tomé: «Sei que este é um passo seguro na minha carreira. Algo que me honra a mim e à minha família. Estou desejoso por começar a nova época e pisar os relvados com este símbolo que tanto significa.»