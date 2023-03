A FIGURA: Mujica

Fez, juntamente com Antony, uma dupla de ataque temível no Arouca. À medida do jogo, a dupla tentou aproveitar o espaço para, em contragolpe fugir em velocidade e derrubar a organização adversária. Versátil, depois de esticar várias vezes o jogo, o avançado abriu o ativo com um golpe de cabeça. O avançado espanhol apontou o 12.º golo da temporada.

O MOMENTO: golo do Arouca (50’)

Quaresma subiu bem pelo flanco esquerdo, traçando o cruzamento para a área do V. Guimarães. Um passe a solicitara i intervenção de Mujica, que na área ganhou à oposição e desviou de forma subtil para o segundo poste, fazendo a bola entrar na malha lateral. Este lance alterou por completo o rumo do jogo, tranquilizando o Arouca e deixando o Vitória desconfiado.

OUTROS DESTAQUES

Antony

Uma seta apontada à baliza do Vitória. O brasileiro esteve forte no um para um, ganhando vários duelos. Tentou desequilibrar a equipa adversária com a sua velocidade e fechou o triunfo precisamente num lance em que ganhou as costas à defesa.

Jota Silva

Já esteve em melhor forma, mas ainda assim, a sua iniciativa continua a ser muito importante para dar versatilidade ao ataque. Traçou vários rasgos pelos flancos, desperdiçando, ainda assim, uma oportunidade soberana quando recarregou um remate de Safira.

Sylla

Um autêntico todo-o-terreno nesta equipa do Arouca, a percorrer quilómetros com uma leitura exímia do jogo. Fulcral a defender e a atacar, como no lance do segundo golo, em que conduz o lance para servir Antony.

Tiago Silva

Voltou ao onze do Vitória após cumprir castigo na última jornada, destacando-se no meio campo com um jogo regular. Foi dos melhores do conjunto de Moreno.