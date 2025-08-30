V. Guimarães-Arouca, 1-1 (crónica)
Três minutos de adrenalina entre o deserto de ideias
Um ponto para cada lado (1-1), numa espécie de pacto de não agressão no D. Afonso Henriques no embate entre Vitória e Arouca. Com um arranque aquém do esperado, os dois conjuntos não tiveram argumentos para amealhar os três pontos e anularam-se em Guimarães. Os vimaranenses estiveram na frente, apenas três minutos, mas Djouahra anulou o golo de Gustavo Silva.
Ao fim de quatro jornadas as equipas de Luís Pinto e Vasco Seabra somam apenas um triunfo, sendo a falta de ideias ofensivas uma das principais evidências do jogo disputado este sábado perante quase 15 mil espectadores em Guimarães. Uma falta de ideias que se refletiu na parca qualidade do jogo, que teve apenas três minutos de adrenalina.
Após a derrota em Moreira de Cónegos, Luís Pinto teve um discurso duro e a postura do treinador fez-se sentir na construção do onze do Vitória. A estrutura da equipa foi diferente, com a defesa a três a ser desfeita para dar lugar a uma linha de quatro elementos. Nomes como Tiago Silva e Handel – o capitão, a quem é apontada a saída nem no banco esteve – não figuraram no onze, com dois jovens da equipa B a saltar para a equipa: Gonçalo Nogueira e Miguel Nogueira.
A equipa da casa entrou dominadora, com mais posse de bola, mas sentindo dificuldades para criar lances de perigo. Ainda assim, ia tendo claramente sinal mais, abanando as redes ao minuto 19. Lance bem trabalhado, a culminar com a finalização de Gustavo Silva, mas o golo acabaria anulado uma vez que a bola ultrapassou a linha lateral no início da jogada.
Contudo, Gustavo Silva estava insaciável e voltou a atirar para golo, desta vez contou, pouco depois da meia hora. Lance de bola parada, o atacante do conjunto vimaranense insistiu e num pontapé acrobático bateu João Valido, que não fica propriamente bem na fotografia.
Assédio vimaranense consumado perante a parca proatividade arouquense, que foi reativo e em apenas três minutos restabeleceu a igualdade. O conjunto de Vasco Seabra, até então parco em incursões atacantes, construiu um golo simples: cruzamento de Trezza da direita para o cabeceamento de Djouahra na área. Charles ainda se estirou, mas não evitou o empate. Um empate que fez pairar a desconfiança no D. Afonso Henriques e permaneceu até ao derradeiro apito.
Aos 35 minutos o resultado estava feito, sem que a maior ânsia de vencer da turma da casa tivesse efeitos práticos. Organizado, o Arouca abrandou o ritmo, anulou o Vitória e levou um jogo para um cenário em que, na reta final, até ousou criar lances rápidos de ataque, mantendo a incerteza no marcador.
Inalterável, o resultado fez ressoar assobios das bancadas do D. Afonso Henriques. Apesar de demonstrar que quis mais vencer, a realidade é que faltaram atributos, coletivos e individuais, ao conjunto de Luís Pinto para fazer mais. O Arouca, em pezinhos de lá, com a reação ao golo sofrido soma um ponto.
A FIGURA: Gustavo Silva
O atacante brasileiro foi o que mais tentou dar um abanão no jogo. Festejou por duas ocasiões, ainda que apenas um tivesse contado, sendo claramente o elemento mais ousado no D. Afonso Henriques. Abriu o ativo com um remate acrobático, um bom golo, sendo que por vezes foi traído pela vontade desmedida de mostrar serviço.
O MOMENTO: golo do Arouca (35’)
Resposta de pronto ao golo sofrido, a restabelecer a igualdade no marcador apenas três minutos depois. Cruzamento de Trezza a partir do corredor direito, bolo colocada no corredor da área, onde aparece Djouahra a cabecear sem oposição para o fundo das redes. O francês de 25 anos colocou o esférico fora do alcance de Charles e ajudou o Arouca a encontrar-se depois de uma primeira meia hora em que pouco deu ao jogo.