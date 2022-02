Dois golos em seis minutos no final da primeira parte, a aproveitar a autoestrada aberta na defesa do Vitória, permitiram ao Arouca sair do Estádio D. Afonso Henriques com os três pontos em jogo da 23.ª jornada. Triunfo tranquilo por três bolas a uma para os arouquenses, o segundo fora de portas esta época, a significar um balão de oxigénio para a equipa de Armando Evangelista.

À condição, o Arouca, que apenas tinha um triunfo nos últimos dez jogos, sai da linha de água com uma prestação personalizada e letal. Com passes cirúrgicos Bruno Varela ficou desguarnecido e refém dos erros da defesa da equipa da casa. Antony e Bukia bateram o guarda-redes do Vitória com toda a tranquilidade já depois de Basso ter marcado na sequência de um canto.

Entre assobios da bancada e muita contestação de um público completamente atónito na cidade berço, o Vitória perde pela segunda jornada consecutiva com aqueles que eram os dois últimos classificados. Nem o facto de entrar em campo a dez pontos do quinto classificado, o Gil Vicente, serviu de tónico para outra postura.

Autoestrada arouquense em Guimarães

O Arouca não se surpreendeu com o sistema tático diferente da equipa da casa – com dois avançados – e, ao invés disso, foi o conjunto de Pepa a parecer surpreendido com a postura desinibida do Arouca em campo. Foi a equipa orientada pelo vimaranense Armando Evangelista que esteve por cima, soube ler o jogo e aproveitar as facilidades concedidas pelo adversário.

Aos 41 minutos Bukia apareceu completamente sozinho na cara de Bruno Varela e com classe e tranquilidade picou a bola por cima do guarda-redes, fazendo aquele que foi um impensável o terceiro golo da equipa do Arouca. Autoestrada no eixo da defesa, uma vez mais, a ser aproveitada já depois de também Antony ter beneficiado de igual facilidade para ir à cara do guarda-redes do Vitória apontar aquele que, na altura, foi o segundo golo.

Antes disso já João Basso tinha apontado o primeiro golo do Arouca, na sequência de um pontapé de canto batido por David Simão. Entre uma primeira parte completamente desastrosa, a única coisa que o conjunto de Pepa conseguiu foi empatar o jogo, por Estupiñán. Uma entrada tímida na disputa do jogo, avulsa, sem que o Vitória alguma vez tivesse conseguido realmente ter estado confortável no jogo.

Velocidade de cruzeiro dá para controlar

Pepa mexeu muito na equipa. Quaresma e André Almeida entraram logo ao intervalo, Geny Catamo estreou-se no decorrer da segunda metade, assim como Janvier e Nelson da Luz. Nenhuma destas unidades conseguiu acrescentar o que quer que fosse ao encontro e a tranquilidade arouquense nunca foi posta em causa.

Completamente desinibido, o conjunto de Arouca ganhou os duelos, disputou cada lance com afinco e tornou confrangedora a tentativa de reação do Vitória. A equipa de Armando Evangelista nunca se desorganizou, controlou as incidências do jogo e viu Victor Braga ter uma noite tranquila na baliza.

Foi em velocidade de cruzeiro, depois de acelerar na autoestrada vimaranense, que o Arouca segurou os três pontos. A montanha russa do Vitória parece estar agora a estabilizar por baixo. A equipa foi muito contestada após o desaire naquele que foi o 18.º jogo consecutivo a sofrer golos: o quinto lugar está a dez pontos, e a equipa pode ser ultrapassada por Estoril, Marítimo e Portimonense.