A FIGURA: Bukia

Em seis minutos fez o castelo desmoronar-se. Marcou e assistiu, jogou e fez jogar. Faz o passe para Antony no lance do segundo golo do Arouca, a descobrir o colega isolado, e ele mesmo aproveitou o espaço para ir à cara de Bruno Varela marcar o terceiro do Arouca e praticamente arrumar com a questão. Quarto golo da temporada do extremo congolês que com a sua velocidade ajudou a fazer a diferença.

O MOMENTO: golo de Antony (35’)

Bukia descobriu Antony nas costas da defesa e com um passe picado desmontou a defesa do Vitória. Sozinho na cara do guarda-redes do o atacante teve tranquilidade e capacidade técnico para atirar para o fundo das redes, despejando um novo balde de água fria no D. Afonso Henriques, e confortando o Arouca no jogo.

OUTROS DESTAQUES

David Simão

Com as fragilidades defensivas do Vitória, o calibre do seu pé esquerdo foi uma seta apontada à área adversária. Bate o canto para o primeiro golo e fez vários passes de rutura açucarados para os homens da frente.

Estupiñán

Regressou ao onze e aos golos. A jogar com Bruno Duarte ao lado, o avançado aproveitou uma das poucas oportunidades que dispôs para visar a baliza adversária. Oportuno, desviou com sucesso o cruzamento de João Ferreira.

Thales

Secou o seu corredor, não permitindo lances de perigo ao Vitória. Incorporou bem o ataque e subiu várias vezes pelo lado direito do ataque, ajudando o Arouca a aparecer em vantagem numérica no ataque com boas combinações.

Antony

Juntamente com Bukia fez da sua velocidade e persistência armas preponderantes para que o Arouca tivesse capacidade para provocar as brechas que se viram no último reduto da equipa de Guimarães.