O Estádio D. Afonso Henriques tem sido palco de uma trama de guião único. Alteram-se os protagonistas, Luís Freire é o terceiro treinador da temporada, mas o Vitória teima em não conseguir segurar vantagens. Na receção ao Arouca os vimaranenses somaram o quinto empate (2-2) consecutivo na Liga. Ao intervalo vencia por duas bolas a zero, mas viu o Arouca revolucionar o jogo na segunda metade.

Os golos de Dieu Michel e de Nuno Santos foram anulados por Tiago Esgaio e Chico Lamba, confirmando o mau momento da equipa de Guimarães e a subida de forma do Arouca, que avança para o terceiro jogo consecutivo sem perder.

Com o Vitória em convulsão, numa série de seis jogos sem vencer e após uma eliminação traumática da Taça de Portugal – frente ao Elvas –, Luís Freire estreou-se no D. Afonso Henriques também com o mercado em ebulição – Alberto já rumou à Juventus e Manu Silva, apontado ao Wolverhampton -, não entrou nas opções.

Foi neste cenário, juntando-se a adaptação de Zé Carlos e Maga nas duas laterais, que o novo técnico dos vimaranenses defrontou o Arouca. Apesar do início algo ansioso, o Vitória começou por se impor com naturalidade, teve mais lances ofensivos e mais chegada à área adversária. Chegou ao golo ao minuto 20 com mais um cabeceamento de Dieu Michel. Tiago Silva cruzou de trivela do lado esquerdo, na área o avançado saltou mais alto do que toda a gente para desviar para golo.

Terceiro jogo na equipa principal, terceiro jogo a marcar do jovem avançado canadiano do Vitória. Em desvantagem, o Arouca, que até vinha de um triunfo fora de portas, não só não conseguiu responder como viu a equipa da casa continuar acutilante na procura da baliza de Mantl.

Nessa senda, a cinco minutos do intervalo o Vitória chegou ao segundo por intermédio de Nuno Santos. Mérito para Kaio César pela forma como arrancou pela direita, conseguindo espaço para fazer o cruzamento certeiro. Na área, Nuno Santos rematou de primeira sem mácula.

Foi preciso sofrer o segundo golo para a equipa da serra da Freita entrar na luta pela discussão dos três pontos. O Arouca ainda deu um ar da sua graça no final do primeiro tempo, testando a atenção de Bruno Varela, aparecendo completamente transfigurando na segunda metade.

A equipa de Vasco Seabra conseguiu esticar-se para o ataque, ganhou mais duelos e teve mais crença, fazendo os fantasmas pairar no D. Afonso Henriques. O conjunto vimaranense sucumbiu, passou por um mau bocado perante um Arouca a construir lances de finalização em catadupa.

Num erro na construção do Vitória, Tiago Esgaio ganhou o duelo dividido com Borevkovic e encaminhou-se para a área para fuzilar a baliza de Bruno Varela com um remate cheio de intenção. Nem festejou o lateral, correndo de imediato para o seu meio campo numa amostra da intenção arouquense.

O empate chegou dezasseis minutos depois – ao minuto 72 – com naturalidade. Num lance de bola parada Chico Lamba apareceu livre de marcação – o VAR ainda analisou o lance – fazendo o segundo arouquense em Guimarães, assinando aí o resultado final.

Os vinte minutos finais foram confusos, muito disputados, mas sem cabeça. Tentou o Vitória regatar os três pontos, mas sem capacidade para tal. Pelo quinto jogo consecutivo no campeonato o Vitória perde uma vantagem e acaba por empatar, não conseguindo assim aproximar-se dos lugares europeus. A subir de rendimento, o Arouca espreita fora da linha de água.

A FIGURA: Sylla

Saltou do banco ao intervalo para revolucionar o jogo a favor do Arouca. O médio da Guiné-Conacri deu consistência à equipa de Vasco Sebara e foi um novo expoente no jogo com bola. Sempre disponível, Sylla deu maior variabilidade ao jogo do Arouca e proporcionou que a equipa aparecesse em zonas mais adiantadas com mais capacidade para ter bola.

O MOMENTO: segundo golo do Arouca (72’)

Lance de bola parada, enorme confusão na área do Vitória de Guimarães, e o esférico acaba por sobrar para Chico Lamba, que sozinho bate Bruno Varela. A linha defensiva do Vitória parecia ter o lance controlado, mas a bola escapa-se em ressaltos. O VAR ainda analisou uma possível situação irregular, mas o golo do defesa valeu mesmo o empate ao Arouca.