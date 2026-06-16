O Vitória de Guimarães está a tentar fechar a contratação de Samu Silva para a baliza, avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

O guarda-redes de 27 anos, sabe o nosso jornal, já tinha despertado o interesse dos vimaranenses a meio da temporada e constava na lista de alvos há vários meses. Consumada a entrada da nova direção no clube, liderada por Rui Rodrigues, a contratação do guardião português deverá mesmo avançar – e a custo zero, porque Samu está em final de contrato.

Samu estreou-se enquanto sénior no Mondinense e passou, depois, várias temporadas ligado ao Desportivo de Chaves. Em 2022/23, destacou-se no empréstimo ao Mafra e rumou ao Marítimo na temporada seguinte. Foi já na época passada que se assumiu como titular indiscutível da baliza dos madeirenses e se revelou peça-chave para o título da II Liga, sendo inclusive distinguido como melhor guarda-redes do campeonato.

O V. Guimarães, diga-se, teve vários problemas na baliza na época transata, com Juan Castillo a perder a titularidade a meio da temporada para Charles.

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