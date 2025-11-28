Sem piedade do vizinho, o Vitória de Guimarães entrou a vencer na ronda 12 da Liga, ao bater em casa o AVS por números expressivos (4-0) no jogo de abertura da jornada. Num embate que esteve longe de deslumbrar, os conquistadores foram exímios a aproveitar os erros adversários, alcançando o terceiro triunfo consecutivo com golos de Nelson Oliveira, Rivas, Beni e Camara.

A via-sacra avense teve mais um capítulo no Estádio D. Afonso Henriques, não sendo ainda desta que a equipa agora orientada por João Pedro Sousa ousou somar o primeiro triunfo na presente edição do campeonato. Alguns dos erros cometidos foram demasiado comprometedores, levando ao desnivelar do marcador.

Nelson Oliveira abriu o ativo quando estava cumprido um quarto de hora, num lance de contragolpe, impondo aí o início do descalabro do AVS. Recuperação de bola de Maga, que lançou Camara para o jovem extremo fazer o passe para o remate de primeira de Nelson Oliveira na passada.

O Vitória, que nem teve propriamente de fazer um jogo fora de série, foi consistente e audaz ofensivamente para fruir perante as brechas de autodestruição avense. Próximo da meia hora de jogo a equipa de Luís Pinto fez o segundo: cruzamento de Arcanjo, o corte de Rúben Semedo deixou a bola à mercê de Óscar Rivas, que recebe de peito e remata para o fundo das redes.

Margem de conforto cedo no jogo para o Vitória, que aumentou ainda mais passados apenas quatro minutos. Tudo simples, demasiado simples, a escalar o resultado. Pontapé de canto de Arcanjo na esquerda, Maga desvia de cabeça e completamente sozinho Beni remata de primeira num manto de facilidades. Questão resolvida aos 32 minutos.

Foi preciso esperar até ao minuto 54, já na segunda parte, para se notar um remate do AVS. O veterano Nené tentou a sua sorte do meio da rua, sem êxito, ele que pouco depois cabeceou à trave num momento de descompressão do conjunto da cidade berço.

Um aviso à navegação, momento de maior dinamismo da equipa forasteira, a meias com o tirar do pé do acelerador por parte dos vimaranenses num momento em que poucos acreditariam que o jogo não estava já resolvido. As bancadas pediram uma reação e o Vitória respondeu com o quarto.

Camara, a figura do jogo, marcou à ponta de lança. Precisamente num momento em que era o elemento mais adiantado, após a saída de Nelson Oliveira, o francês correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Abascal, assinando o quarto golo e o resultado final.

Ainda não foi desta que a equipa da Vila das Aves conseguiu bater asas, mantendo-se sem qualquer triunfo e com apenas três pontos somados ao fim de doze rondas do campeonato, adivinhando-se desde já numa fase precoce da época uma tarefa hercúlea na tentativa de fuga aos últimos lugares

Terceiro triunfo consecutivo do Vitória de Guimarães, o segundo na Liga, a dar mostras de querer crescer enquanto equipa em vésperas da deslocação ao Dragão, para a Taça da Liga. Nesses três jogos, um deles com o Mortágua para a Taça, o Vitória marcou nove golos e manteve a sua baliza a zeros.

A FIGURA: Camara

Um golo e uma assistência na folha de serviço. O jovem jogador de apenas dezoito anos voltou a ser decisivo depois de ter dado o triunfo aos conquistadores em Tondela, destacando-se com a sua polivalência. Faz a assistência para o primeiro golo da noite, numa altura em que jogava como uma espécie de segundo avançado. Num curto período em que foi a principal referência ofensiva, cabeceou à ponta de lança para golo.

O MOEMNTO: golo de Nelson Oliveira (15’)

Peças do xadrez ainda encaixadas, num ataque rápido o Vitória desmonta a defensiva avense e lança-se para uma noite tranquila. Maga está na génese da jogada ao recuperar a bola na sua área, tabelando com Beni antes de lançar Camara. O atacante ganha metros em velocidade e faz o passe certeiro para o remate de primeira de Nelson Oliveira, na passada, que parou apenas no fundo das redes. Lançou a equipa de Luís Pinto para um triunfo confortável.

NEGATIVO: prestação do AVS

A tabela classificativa deixa poucas dúvidas, a prestação desta noite no D. Afonso Henriques dá algumas explicações para o último lugar ocupado, ainda sem qualquer triunfo ao fim de doze jornadas. A equipa de João Pedro Sousa – segundo treinador da época – cometeu vários erros, teve pouca expressão ofensiva e ficou à mercê do adversário.