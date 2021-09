A FIGURA: André André

Comandou as tropas até ao fim. Sabia que estava com os seus homens numa missão praticamente impossível, mas não deixou de encorajar e de lutar de forma destemida. Ajudou a reajustar a equipa, foi a voz de comando e também ele teve de dar um pouco mais de si. Acabou o jogo em esforço, mas não entregou as armas.

O MOMENTO: expulsão de Alfa Semedo (10’)

O jogo ainda estava numa fase embrionária, quando num lance que não aparentava problemas de maior para o V. Guimarães o médio Alfa Semdo é expulso. Bola metida nas costas da defesa, Safira fica isolado e é derrubado por Alfa em cima da linha limite da grande área. Livre e expulsão, que alterou consideravelmente o curso do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Rafa Soares

Foi um dos que mais deu à equipa para atenuar a diferença numérica. Atacou muito pelo seu flanco, tentando sempre manter o equilíbrio e não expor a equipa pela sua zona de responsabilidade.

Afonso Sousa

Dos mais destemidos do Belenenses, fazendo por criar espaços e por ser um elemento interventivo no processo construtivo da sua equipa. Tentou criar lances de perigo para o conjunto de Petit.

Sacko

Manteve a intensidade, mesmo já para lá da hora. Sempre ligado à corrente, teve uma oportunidade soberana para marcar, quando apareceu isolado na direita. Capacidade física enorme.