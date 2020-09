FIGURA: Cafú Phete

Chegou a Portugal para representar o Vitória de Guimarães com o rótulo de médio. Adaptado no eixo da defesa montada a três elementos por Petit, o sul-africano esteve sempre sereno e seguro na missão defensiva, sem correr grandes riscos e jogando de forma prática. Acabou por decidir o jogo ao dar os três pontos ao Belenenses naquele que foi o seu primeiro golo no principal escalão do futebol português.

MOMENTO: golo de Phete (47’)

Rúben Lima cobrou o canto no lado direito do ataque do Belenenses, os jogadores do Belenenses livraram-se das amarras do último reduto da equipa da casa e é Cafú Phete a desviar de forma pouco ortodoxa para o fundo das redes, desviando a bola para longe do alcance de Bruno Varela. Esgaio ameaça um primeiro desvio, Foster caiu no engodo e Phete ficou livre para decidir o jogo.

POSITIVO: homenagem a Basílio Marques

Antes do pontapé de saída O V. Guimarães prestou homenagem a Basílio Marques, ex-jogador do clube recentemente falecido. O clube entregou à família uma camisola com o nome Basílio Marques inscrito enquanto se cumpria um minuto de silêncio.

OUTROS DESTAQUES

Silvestre Varela

Incisivo no lado esquerdo do ataque do Belenenses, o extremo foi dos jogadores mais esclarecidos em campo. Nem precisou se grandes correrias e de ser propriamente vertiginoso. Definiu quase sempre bem, destacando-se, por exemplo, nas bolas paradas.

Janvier

Muito rematador, o miúdo que subiu da equipa B foi dos mais ousados da equipa de Tiago Mendes no último terço do terreno. Tentou por várias vezes, sem sucesso, mas ainda assim foi dos mais intencionais do Vitória a atacar.

Rúben Lima

Cobrou o canto que viria a ser decisivo num cruzamento que até nem lhe terá saído como o próprio idealizava. Regular no lado esquerdo, tirou vários cruzamentos venenosos e conferiu regularidade ao seu flanco. Prestação de extrema competência.

Quaresma

Aposta de Tiago Mendes no decorrer da segunda parte, o extremo foi o responsável pelos principais lances de perigo do Vitória na tentativa de resposta à desvantagem. Perante a pobreza de ideias do V. Guimarães, o internacional português conseguiu colocar a bola com perigo na área por diversas ocasiões. Faltou dar-lhe sequência.