Figura: Ibrahima Bamba



Foi o patrão’ da defesa do Vitória. O que mais impressionou na exibição individual do jogador nascido em Itália foi o facto de não ser central de origem. Ainda assim, Bamba foi o rosto da resistência vitoriana: não falhou um corte pelo ar ou pelo chão, raramente foi ultrapassado em velocidade. O facto de o Benfica ter ficado em branco pela primeira vez esta época tem as suas impressões digitais por toda a parte. Encheu o campo.





Momento do jogo: Rafa Silva desperdiça a melhor ocasião da partida, minuto 41



O Benfica estava a sentir dificuldades para encontrar o caminho para a baliza de Varela. Porém, António Silva viu a desmarcação de Rafa e fez um passe perfeito. O internacional português fugiu à defesa do Vitória, driblou Varela, mas não rematou. Preferiu continuar em condução e foi desarmado. Foi, pasme-se, a melhor oportunidade da partida.





Outros destaques:





Rafa: sem espaço dificilmente se deu pelo internacional português. Preso na teia defensiva do Vitória no corredor central, nem se deu pelo extremo. A exceção foi no único lance em que teve espaço para ganhar as costas da defesa contrária, mas depois de ultrapassar Varela, não definiu com qualidade. Depois da renuncia à seleção, Rafa fez uma exibição apagadíssima com a camisola do Benfica e incompreensivelmente, só saiu no período de descontos.



António Silva: não fez um jogo de encher o olho, mas foi, de longe, o mais sóbrio da equipa encarnada. O jovem central demonstrou a calma e qualidade habitual e esteve uns furos acima de Otamendi. Além disso, António Silva foi importante na construção do Benfica - o passe a isolar Rafa no final da primeira parte foi sintomático.



Mikel Villanueva: a par de bamba, o internacional venezuelano exibiu-se em excelente nível. Jogou mais pela esquerda e mostrou sempre tranquilidade e inteligência com bola. Villanueva conseguiu acumular cortes e intercepções cruciais - como no lance no fim da primeira parte que impediu que Ramos ficasse isolado. Em suma, fez um belo jogo.