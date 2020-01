Cumpre-se a tradição. O Benfica passou pelas habituais dificuldades em Guimarães, mas sai com os também habituais três pontos da Cidade Berço. No primeiro jogo do ano os encarnados somaram o 12.º triunfo consecutivo na Liga (0-1) com uma vitória pela margem mínima no D. Afonso Henriques. Golo de Cervi num dos escassos momentos de finalização dos encarnados a valer os três pontos.

O pragmatismo, e a qualidade, diga-se, fizeram a diferença a favor dos encarnados na hora de visar a baliza num encontro em que o Vitória teve o dobro dos remates, mas aos quais faltou capacidade para fazer a diferença.

Salva-se o resultado para o Benfica que, desta forma, assiste de poltrona ao clássico entre o Sporting e o FC Porto com a perspetiva de ganhar pontos a um dos dois mais diretos concorrentes, ou até aos dois.

O jogo foi intenso em Guimarães, com muita luta por vezes a compensar a falta de outros predicados. Estádio D. Afonso Henriques ao rubro com quase 28 mil espectadores e excessos nas bancadas, provocando quatro interrupções no encontro.

Pizzi e Cervi ultrapassam muralha

Novamente com as principais referências após o jogo da Taça da Liga, Bruno Lage mudou dez peças (!!!) comparativamente com o empate em Setúbal, o Benfica sentiu as tradicionais dificuldades em Guimarães.

A equipa de Ivo Vieira entrou forte na pressão, limitou o espaço de manobra aos encarnados e obrigou o adversário a jogar feio. Sem soluções, o Benfica despejou várias bolas pela linha lateral e viu o conjunto de Ivo Viera galvanizar-se e assumir as rédeas do jogo com um domínio territorial.

Um domínio territorial que, contudo, não era significado de lances de perigo. Mais contido no que às próprias estatísticas ofensivas diz respeito, o Benfica soltou a sua qualidade individual a meio do primeiro tempo e numa combinação entre Pizzi e Cervi adiantou-se no marcador. Remate cruzado do argentino a gelar Guimarães. Um golo que se viria a revelar decisivo no encontro.

Num lance o Benfica saiu em vantagem para o intervalo, resistindo ao assédio do Vitória, que após sofrer o golo conseguiu ser mais objetivo nas suas ações e pôs Vlachodimos à prova num par de ocasiões, assistindo-se a uma espécie de duelo individual entre o grego e Marcus Edwards.

Vitória ameaça o empate

Na segunda metade a toada manteve-se. O Vitória foi mais equipa, o que se compreende pela necessidade de correr atrás do prejuízo. Teve, uma vez mais, o domínio a equipa da Cidade Berço mas faltou o mesmo da primeira parte: capacidade para ser letal.

Em vantagem, o Benfica adotou uma postura conservadora, gerindo o encontro sem grandes sobressaltos enquanto que ameaçava ser traiçoeiro. O conjunto Lage não arriscou, mas posicionava-se para, a qualquer momento, resolver o jogo em contra ataque.

Esteve perto do empate o Vitória. Edwards viu dois remates bloqueados e Vlachodimos fez uma defesa verdadeiramente incrível a evitar o golo a Lucas Evangelista num dos principais lances da etapa complementar.

Bruno Lage apostou em Samaris para suster o meio campo e ajudar a selar definitivamente a sua equipa a nível defensivo e a cinco minutos dos noventa Pizzi esteve na cara de Douglas e quase deu a estocada no jogo.

Estocada que não se registou, o Benfica ultrapassou as dificuldades na Cidade Berço e avança numa cavalgada triunfante na Liga. Doze triunfos consecutivos com possibilidade de aumentar a margem para a concorrência.