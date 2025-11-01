A FIGURA: Leandro Barreiro

Aposta de Mourinho ao intervalo, o médio revolucionou o jogo do Benfica. A jogar à frente da dupla composta por Ríos e Barrenechea, o luxemburguês iludiu as marcações adversárias, jogou entrelinhas e fez jogar. Não marcou, mas esteve duas vezes perto de o fazer, e acaba por ser decisivo para a forma como o Benfica se transfigurou para os segundos quarenta e cinco minutos.

O MOMENTO: primeiro do Benfica (54’)

Pontapé de canto apontado por Lukebakio no lado direito do ataque do Benfica, o cruzamento é feito para o coração da área, onde aparece Tomás Araújo completamente sozinho, sem marcação, a desviar de cabeça para o fundo das redes. Lançou os encarnados para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Araújo

Jogo tranquilo ao lado de Otamendi, não tendo uma noite de propriamente muito trabalho na tarefa defensiva. Incorporou o ataque e acabou por ser decisivo ao abrir o ativo com um golo de cabeça.

Telmo Arcanjo

O jogador mais irreverente do ataque do Vitória. De regresso ao onze, o internacional da Cabo Verde ousou no um para um, não teve receio de arriscar e tentou várias vezes o remate de fora da área.

Lukebakio

O elemento capaz de, no um para um, ir mantendo o Benfica ativo mesmo quando a equipa passou por momentos de menor ligação. O extremo teve vários lances individuais de assinalar, fazendo o cruzamento para o primeiro golo.

Juan Castillo

Com um punhado de intervenções importantes, o guarda-redes do Vitória impediu que o resultado fosse ainda mais desnivelado. Castillo exibiu-se a bom nível, com várias paradas importantes.