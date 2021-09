Jorge Jesus fez apenas uma mudança na equipa do Benfica para o jogo no D. Afonso Henriques ante o Vitória, a contar para a sétima jornada da Liga. Valentino Lázaro vai estrear-se como titular no lugar do lesionado Diogo Gonçalves.



Por sua vez, Pepa revolucionou o onze do Vitória em comparação com o jogo a meio da semana frente ao Sp. Covilhã, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Borevkovic e Alfa Semedo são os «sobreviventes» da partida contra os serranos.



Siga o jogo ao minuto no Maisfutebol



As equipas iniciais:



Vitória: Trmal, Sacko, Mumim, Borevkovic e Rafa Soares; André André, Alfa Semedo e Tiago Silva; Quaresma, Estupiñan e Edwards;



Suplentes Vitória: Bruno Varela, Lameiras, Bruno Duarte, Amaro, Rochinha, Sílvio, André Almeida, Handel e Janvier



Benfica: Vlachodimos, Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e Yaremchuk.



Suplentes Benfica: Helton Leite, Everton, Meite, Rodrigo Pinho, Pizzi, Gil Dias, André Almeida, Gedson e Morato.